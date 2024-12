Halles erste neue Straßenbahn ist eingetroffen. Was sie bietet, wann sie im Liniendienst eingesetzt wird und wann man sie zum ersten Mal von innen besichtigen kann.

Großer Bahnhof für Tina - Flottenwechsel bei Straßenbahn in Halle

Mobilität in Halle

Da steht sie: Havag-Chef Vinzenz Schwarz (oben, zweiter von links), Ministerin Lydia Hüskens (oben rechts) sowie Bürgermeister Egbert Geier, Fahrgastbeiratsvorsitzender Hans-Joachim Berkes und Stadtwerkechef Matthias Lux (unten, von links) gehörten zu denen, die Tina am Freitag in Empfang nahmen.

Halle (Saale)/MZ. - Acht Jahre nach Beginn der Planungen ist am Freitag die erste von 56 neuen Straßenbahnen auf den Betriebshof der Halleschen Verkehrs-AG (Havag) gerollt. Noch nicht aus eigener Kraft. Zwei Schienenschlepper mit jeweils 250 PS starkem Motor haben den 45 Meter langen Zug mit laut Hersteller „Total Integriertem Niederflurantrieb“ – daher die Bezeichnung Tina – in Richtung Depot gezogen. Dort folgen in den nächsten Wochen noch Montagearbeiten, bevor Tina ab Ende Februar auf Testfahrt im Stadtbild zu sehen sein wird.