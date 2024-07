Festveranstaltung vor dem Neustadt Center I Mystery-Thriller mit Halle-Anteil I Bahnhof an Hauptbahnhof

Hier in Halle, Newsletter vom 16. Juli 2024

gestern vor 60 Jahren wurde der Grundstein Halle Neustadts gelegt. Um das zu feiern gibt es in der nächsten Zeit noch einige Veranstaltungen. Den Auftakt machte jedoch das Fest am Montag. Die Stadt hat ab 13 Uhr vor das Neustadt Center eingeladen. Neben einer Ansprache des Bürgermeisters gab es ein Konzert, eine Ausstellungseröffnung und eine Podiumsdiskussion. Wie das Fest verlief, erfahren Sie natürlich in der heutigen Ausgabe im Lokalteil.