Hier in Halle, Newsletter vom 24. April 2025

die eine mag's, der andere hat nichts dafür übrig. Nun jedenfalls wird zum ersten Mal in Halle für die Sendung Shopping Queen gedreht. Fünf Kandidatinnen werden gesucht, die sich der Wertung ihrer Konkurrentinnen und von Guido Maria Kretzschmar stellen. Hier können Sie mehr lesen.

Indes geht die Diskussion um die Gestaltung des halleschen Marktplatzes weiter. Nachdem Oberbürgermeister Alexander Vogt einen Zaun ums Händeldenkmal ins Gespräch gebracht, melden sich jetzt Verfechter einer weiteren Idee zu Wort: der, Hans-Dietrich Genscher auf dem Marktplatz ein Denkmal zu setzen.

Am Sonnabend kommt es für die Anwohner des Leuna-Chemie-Stadions dicke: Hunderte Einsatzkräfte proben in und um die Spielstätte des HFC den Ernstfall. Was geplant ist und mit welchen Einschränkungen das verbunden ist, hat Dirk Skrzypczak recherchiert.

