Der Brand in einer Trothaer Treppenbaufirma hat großen Schaden verursacht. Auch am Tag danach qualmte es noch immer

so etwas ist das Schlimmste, was einem Unternehmer passieren kann: Am Donnerstagabend ist das Gebäude einer alteingesessenen Treppenbaufirma in Trotha komplett ausgebrannt. Totalschaden. Das Areal darf wegen der Einsturzgefahr nicht betreten werden. Meine Kollegen Annette Herold-Stolze hat sich am Freitag vor Ort informiert, wie es nun dort weitergeht und wie die Polizei ermitteln will.