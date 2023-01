Giftiger Nachlass in Halles Boden

die Szenen aus Lützerath gehen derzeit durch die Medien. Klima-Aktivisten treffen dort auf Polizeikräfte. Die Aktivisten setzen sich am Rande des Tagebaus für das Ende des Kohleabbaus und der Kohleverbrennung ein. Die Polizisten setzen das Recht durch, dass Kohle dort abgebaut werden darf. In Halle kocht derweil gerade ein altes Umweltproblem wieder hoch. Es geht um giftige Hinterlassenschaften im Boden des einstigen Orgacid-Geländes. Dass die Erde belastet ist, hätte Anfang der 90er Jahre auch Halles damalige Oberbürgermeisterin wissen müssen, wirft eine Bürgerinititaive ihr nun vor. Darüber und was die einstige Amtsträgerin dazu sagt, berichten meine Kollegen Tanja Goldbecher und Jonas Nayda.

