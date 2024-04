es ist erstaunlich, wie schnell sich manche Menschen entscheiden können. In einem halleschen Brillengeschäft ist mir das wieder einmal vor Augen geführt worden. Ich wollte mir eine neue Sonnenbrille mit Sehstärke zulegen – mit Blick auf den anstehenden Strandurlaub. Ein Mann neben mir hatte offenbar ähnliches im Sinn und schaute sich ebenfalls nach einer Sonnenbrille um. Während ich die ersten Brillen sammelte und nacheinander vor dem Spiegel anprobierte, tauschte der Herr schon Details mit dem Verkäufer aus.

Auch als dieser samt Kassenbon das Geschäft verließ, war ich noch lange von einer Entscheidung entfernt. Sämtliche Brillen-Gesichter schickte ich als Foto meiner Schwester, die prompt mit Daumen nach oben oder nach unten reagierte. „Die erste Brille wird es am Ende meistens“, sagte der Verkäufer – so richtig hilfreich war das aber nicht. Was am besten aussieht, hätte mich eher überzeugt. Am Ende habe auch ich mich für ein Modell entschieden – würde aber von einer wohlüberlegten Liebe auf den dritten Blick sprechen.

Einen sehr guten Durchblick hat auch Chefreporter Dirk Skrzypczak, der den Gerichtsprozess gegen den suspendierten Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) begleitet. Was die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung am Freitag gefordert haben, lesen Sie in unserer aktuellen Ausgabe.

Ansonsten erfahren Sie etwas über die neuen Wohnungen im Glaucha-Viertel, einen eindrucksvollen Veranstaltungsort in der Bugenhagenstraße und die notärztliche Beratung in Halle und dem Umland.

Mit diesem umfangreichen Lesestoff wünsche ich Ihnen ein entspanntes und ausflugreiches Wochenende,

Ihre Tanja Goldbecher