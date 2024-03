Der Speiseberg bleibt eine Top-Adresse für Gaumenfreuden. Derweil entsteht am Reileck ein neues Wohngebiet. Und in Halle Ost ist ein Hallenbrand brisant.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

fangen wir mit einer positiven Nachricht an, die uns am Dienstagabend erreichte. Der Speiseberg in Halle hat seinen Michelin Stern verteidigt, so etwas wie der Oscar für Restaurants der gehobenen Gaumenfreuden. Die ersten Informationen dazu finden sie auf mz.de.