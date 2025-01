gleich zwei hochrangige Bundespolitiker sind in der zu Ende gehenden Woche in Halle gewesen. Nachdem am Donnerstag Ex-Finanzminister Christian Lindner (FDP) seine Aufwartung gemacht hat, sprach gestern Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Steintorvarieté. Der Grund für soviel Interesse? Natürlich, der Wahlkampf, schließlich soll am 23. Februar ein neuer Bundestag gewählt werden.

