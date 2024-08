das nenne ich doch mal schöne Töne! Und die kommen bei mir direkt aus der Nachbarschaft. Natürlich höre auch ich, wie vermutlich die meisten Mieter in einem Mehrfamilienhaus, vieles durchs geöffnete Fenster: Geschirrgeklapper, laute Telefonate, Familiendebatten, streitende Kinder – und auch so manches, worauf meine Ohren gerne verzichten können.

Doch seit ein paar Wochen ist da dieser Gesang. Es muss wohl eine Opernsängerin in meine Nähe gezogen sein. Jeden, wirklich jeden Tag schmettert die Dame ihre Arien. Ganz sicher – so viel glaube ich beim unfreiwilligen Mithören zu verstehen – trainiert meine neue Nachbarin ihre Stimme für kommende Auftritte.

Logisch: Nicht nur Musiker, sondern auch Sänger müssen täglich an oder mit ihrem Instrument üben. Dafür habe ich die Freude, beim Kochen am offenen Küchenfenster feinsten Koloraturgesang hören zu dürfen. Und da gerade die Spielzeit der Bühnen Halle begonnen hat, hoffe ich, die unbekannte Künstlerin auch mal live auf der Bühne zu erleben – vielleicht auch als „Königin der Nacht“. Ich würde sie an der Stimme erkennen.

Apropos Spielzeiteröffnung: Nach erfolgreicher Premiere im vergangenen Sommer zum Laternenfest haben die Bühnen Halle ihre diesjährige Saison erneut auf dem berühmten, seit 87 Jahren an der Saale gefeierten Volksfest begonnen - mit einem dreitägigen bunten Kulturspektakel. Was das Laternenfest, das an diesem Wochenende Tausende Besucher auf die Peißnitz, auf den Festplatz am Gimritzer Damm, auf Ziegelwiese, ans Riveufer und in die Nähe der Giebichensteinbrücke gelockt hat, sonst noch alles bereithielt, haben mein Kollege Dirk Skrzypczak und ich an allen drei Tagen in Wort und Bild festgehalten.

Auch THW, Wasserwacht, DLRG, Feuerwehr, Polizei und Ordnungsamt sowie etliche Mitarbeiter für Sicherheit, Veranstaltungstechnik und viele weitere Helfer haben für ein sicheres und entspanntes Feiern gesorgt - ihnen allen sollten wir auch mal Danke sagen, was ich hiermit gerne tue.

Vor dem Entenrennen muss an der Giebichensteinbrücke eine Ölsperre auf der Saale verlegt werden. Foto: Katja Pausch

Klar war es vor allem am Samstag mit über 36 Grad Celsius besonders heiß, doch tat dies der Laune der Besucher keinen Abbruch: Ob Entenbasteln oder Entenrennen, Bootsbau-Workshop oder Bootskorso, ob vor den Bühnen im Theaterdorf, im „Jahrmarkt der Träume“ am Riveufer, vor Halles großer Freilichtbühne auf der Peißnitz oder der Bühne Ziegelwiese - überall waren sowohl die Akteure des Laternenfestes als auch die Besucher mit Begeisterung bei der Sache.

So auch am Sonntag beim erstmals seit langem wieder stattgefundenen Brückenspringen von der Giebichensteinbrücke. Mein Kollege Dirk Skrzypczak war dabei - nein, nicht als Springer, das wäre denn wohl als Ungeübter doch zu gefährlich.

Noch ein paar Impressionen vom Laternenfest gefällig? Bitteschön ...

Rund 3.000 Enten gingen Dank des Einsatzes des THW, der Wasserwacht und der DLRG beim traditionellen Entenrennen an den Start. Hier schwimmen sie gerade am Riveufer vorbei. Foto: Katja Pausch

Teilnehmer beim Bootskorso "Kunterbunt" am Samstagnachmittag Foto: Katja Pausch

Selbstgebaut in einem Bootsbau-Workshop des Bürgerschiffes Halle wurden diese "Mindestboote", für die ein paar Holzleisten und etwas Teichfolie genügen. Beim Bootskorso haben diese beiden und zwei weitere Boote ihre "Wasserprobe" auf der Saale bestanden. Foto: Katja Pausch

Abendstimmung beim Laternenfest auf der Ziegelwiese Foto: Katja Pausch

Stimmung vor der Bühne auf der Ziegelwiese - hier rockt die Band "Die Happy" Foto: Katja Pausch

Sänger Mike Kilian, Frontmann der Rolling-Stones-Coverband "Starfucker" Foto: Katja Pausch

Spannung und Action beim Fischerstechen unterhalb der Giebichensteinbrücke Foto: Katja Pausch

Stimmungsvoll: Bunt beleuchtete Boote auf der Saale beim Bootskorso Foto: Katja Pausch

Natürlich gehören bunt leuchtende Lampions zum Laternenfest an der Saale - hier vor der Kulisse des Giebichensteins. Alle warten auf das Feuerwerk. Foto: Katja Pausch

Nach vielen Jahren Pause endlich wieder ein Feuerwerk zum Laternenfest Foto: Katja Pausch

Mit diesen Bildern möchte ich Ihnen einen bunten, schwungvollen Start in die neue Woche wünschen.

Liebe Grüße,

Ihre Katja Pausch