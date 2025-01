haben Sie schon Ihre Wahlbenachrichtigung? Mit SIcherheit, denn am 2. Februar ist Wahltag. Es entscheidet sich vielleicht nicht an diesem Tag, aber spätestens bei der Stichwahl am 23. Februar (gemeinsam mit der Bundestagswahl), wer neuer OB wird. Wenn Sie sich noch nicht entschieden haben, gebe ich Ihnen folgenden Tipp: Der größte Hörsaal der Uni - das Audimax - wird am Montag, 27. Januar, ab 18.30 Uhr (Einlass) zur Bühne. Beim großen MZ-Wahlforum zur Oberbürgermeisterwahl in Halle werden alle neun OB-Kandidaten bei der Podiumsdiskussion dabei sein. Alle MZ-Leser sind herzlich zu der Veranstaltung eingeladen.

