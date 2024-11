Hier in Halle, Newsletter vom 22. November 2024

gestern Abend wurde im Finanzausschuss der sogenannte Haushaltskompromiss vorgestellt. Sieben von acht Fraktionen (alle außer die AfD) hatten sich zusammengetan und einen Vorschlag erarbeitet, wie die von der Stadt angedrohten Kürzungen verhindert werden können.

So viel vorweg: Der Vorschlag fand eine Mehrheit.

Bemerkenswert sei laut Aussage eines Beteiligten vor allem die Art und Weise, wie die sieben Fraktionen die Einigung gefunden haben. Was genau im „Haushaltskompromiss“ drin steht und warum einige Räte damit immer noch nicht zufrieden sind, können Sie hier lesen.

Politisch hat in Halle zuletzt vor allem der Rückzug des AfD-Oberbürgermeisterkandidaten Alexander Raue für Furore gesorgt. Für viele Beobachter überraschend, gab er am Mittwoch bekannt, dass er seine Bewerbung zurückzieht und stattdessen als DIrektkandidat für den Bundestag antreten will. Wie die anderen OB-Bewerber darauf reagiert haben, können Sie hier nachlesen.

Bis nächste Woche Dienstag kann man sich noch um das OB-Amt bewerben, danach endet die Frist. Am 28. November tagt der Wahlausschuss und legt fest, ob alle Bewerber tatsächlich zur Wahl zugelassen werden können.

Mit besten Grüßen,

Ihr Jonas Nayda