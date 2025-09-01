Warum wir stolz auf das Laternenfest sein können

hinter Halle liegt ein Wochenende der Extraklasse. Beim Laternenfest hat sich die Stadt von ihrer allerbesten Seite präsentiert.

Wer an einem der drei Tage über das weitläufige Festgelände geschlendert ist, konnte die besondere Atmosphäre spüren. Überall fröhliche Gesichter und gute Laune. Die geschmückten Buden lieferten eine wundervolle Kulisse für die herrlich grüne Natur an der Saale.

Nicht nur die Besucher waren zufrieden, auch die Händler und Gastronomen lobten die exzellente Organisation. Das ist selten bei einem derart großen und facettenreichen Ereignis. Die Mühe der Veranstalter hat sich gelohnt.

Es ist lange her, dass die Hallenser so ausgelassen gefeiert haben.

Dieses Laternenfest wirkte wie eine Art Befreiung nach einer Durststrecke. All die Sorgen und Probleme, mit denen Halle und seine Einwohner im Alltag zu kämpfen haben, waren für drei Tage verblasst. Im Vordergrund stand nur das Fest, das leckere Essen, die Kultur und hallesche Traditionen.

Wir Hallenser können stolz auf das Laternenfest und auf unsere Stadt sein.

Einen guten Start in die neue Woche wünscht

Jonas Nayda