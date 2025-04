Vogt sorgt für Hiobsbotschaft | Polizei ermittelt nach Protesten in Reideburg

Hier in Halle, Newsletter vom 11. April 2025

eigentlich hatte unser neuer Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) beteuert, dass seine Haushaltssperre keine negativen Auswirkungen auf das Leben der Hallenser haben würde. Sie wirke sich nur intern auf die Stadtverwaltung aus, hieß es.

Seit gestern wissen wir, dass das nicht stimmt.

Das Puppentheaterfestival „Ulrichs Hofspektakel“ 2025 wird abgesagt, weil Vogts Sperre die Auszahlung von 12.000 Euro für die Veranstaltung verhindert. Meine Kollegin Katja Pausch hat mit den Organisatoren des Festivals gesprochen, die von dieser Hiobsbotschaft überrascht worden waren.

Zwischen Vogt und Halles Finanzbeigeordnetem Egbert Geier (SPD) knirscht es aktuell mehr denn je. Nachdem Vogt auf eigene Faus in der Kämmerei war und danach ein 120-Millionen-Euro-Loch in der Stadtkasse gefunden haben will, hat ihm die SPD geraten, doch mal einen Crashkurs zu Kommunalfinanzen zu nehmen.

All das findet statt, während die Verwaltung in Reideburg mit einer ganz anderen Baustelle zu kämpfen hat. Anwohner im Osten der Stadt haben am Mittwoch gegen den Umzug eines Heims für unbegleitete Jugendliche demonstriert. Jetzt ermittelt die Polizei.

Es wird eben nie langweilig in Halle.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Freitag!

Ihr Jonas Nayda