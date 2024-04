Warum der Wechsel von Guido Fackiner für Aufregung sorgt - Was es mit „Glitzer & Gedöns“ auf sich hat

16 Monate waren sie die Stars im Dessauer Tierpark und schafften es sogar, die „Gesichter“ einer Werbekampagne zu werden: Fritz und Franz, die beiden ussurischen Kragenbären, die in der Silvesternacht 2022/23 in Dessau zur Welt kamen. Viele Besucher kamen nur wegen der Kleinen in den Tierpark - und müssen künftig auf beide verzichten.