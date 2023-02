"Wir haben verlernt, richtig miteinander zu streiten", habe ich an dieser Stelle und im MZ-Leitartikel zum Jahreswechsel geschrieben. Am Ende dieses Monats sah es zunächst so aus, als ob sich das in Halles Paulusgemeinde bewahrheiten sollte - und es am Ende doch nicht tat. Der dortige Gemeindekirchenrat hatte nach Intervention der Initiative "Halle gegen Rechts" den Psychoanalytiker Hans-Joachim Maaz für das erste Montagsgespräch des Jahres wieder ausgeladen. Das stand ausgerechnet unter dem Thema "Das gespaltetene Land".

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 7 Tage >>testen<<.