Haldensleben/MZ. - In einer Versandhalle begrüßt einen zuerst ein autonomer Roboter-Hund des US-Roboter-Herstellers Boston Dynamics. Spot, so sein Name, bewegt sich leichtfüßig. Er kann sogar tanzen. Das vierbeinige Technikwunder besitzt neben Kameras unter anderem Gas-Detektoren und kann Wärmebilder erstellen. Seit ein paar Wochen ist er im Hermes Fulfilment Versandzentrum in Haldensleben (Börde) unterwegs – Sachsen-Anhalts größtem Versandzentrum.