Frostschäden in Sachsen-Anhalt

Freyburg/Eisleben/MZ. - Nach Minusgraden in den vergangenen Nächten bietet sich vielen Winzern und Obstbauern im südlichen Sachsen-Anhalt in ihren Weinbergen und Plantagen ein Bild der Zerstörung: „85 Prozent unserer Rebfläche ist betroffen“, sagt Hans Albrecht Zieger, Geschäftsführer der Winzervereinigung Freyburg-Unstrut (Burgenlandkreis), die mit 380 Hektar Fläche der größte Betrieb im Anbaugebiet Saale-Unstrut ist. „Es gibt dort mehr oder weniger einen Totalschaden“, berichtet Zieger. Viele Jungtriebe seien erfroren, das sehe man an der schwarzen Verfärbung.