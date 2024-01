Der Heizungsbauer Weishaupt investiert im Airport-Park an der A9. Das Unternehmen sucht Mitarbeiter, welche Jobs angeboten werden.

Wärmepumpen-Hersteller: Weishaupt baut großes Servicecenter am Schkeuditzer Kreuz

Diese Grafik zeigt, wie die neue Weishaupt-Niederlassung in Schkeuditz aussehen soll. 50 Mitarbeiter werden dort zu Beginn tätig sein.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schkeuditz/MZ - Der Heiztechnikspezialist Weishaupt errichtet im Airport-Gewerbepark in Schkeuditz (Sachsen) eine neue Niederlassung. „Wir haben Mitte November mit dem Bau begonnen, in dem zunächst 50 Mitarbeiter tätig sein werden“, sagte Niederlassungsleiter Gregor Erkenberg der MZ. Eine Investitionssumme wird nicht genannt. Bisher befindet sich die Niederlassung in Wachau (Landkreis Leipzig).