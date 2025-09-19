Logistikmitarbeiter Christopher T. spricht auf Demo gegen Waffenlieferungen. Einige Sätze könnten ihn nun seinen Job kosten.

Waffenumschlag am Airport Leipzig/Halle: DHL geht gegen Kriegsgegner vor

Der 23. August 2025 könnte das Leben von Christopher T. einschneidend verändern: Um 5 Uhr kam der 31-Jährige damals aus seiner Nachtschicht am DHL-Frachtdrehkreuz (Hub Leipzig) am Flughafen Leipzig/Halle. Er arbeitet dort im sogenannten Offload-Bereich. T. schiebt die bis zu sechs Tonnen schweren Flugzeugfrachtcontainer auf Rollen in die Halle und entlädt sie.