Der Gaskonzern wird in ein ehemaliges Gebäude der Telekom am Hauptbahnhof einziehen. Ein geplanter Neubau war offenbar zu teuer.

Leipzig/MZ. - Beim Leipziger Gaskonzern VNG werden 2027 die Umzugskartons gepackt: Ostdeutschlands umsatzstärkstes Unternehmen verlagert seinen Firmensitz. Die neue Zentrale ist allerdings nur etwa sechs Kilometer von der alten entfernt.

Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, zieht es in die Leipziger Innenstadt. Genauer gesagt wird ein ehemaliges Telekom-Verwaltungsgebäude in der Nähe des Hauptbahnhofes bezogen. „Wir freuen uns sehr, dass wir zukünftig im Herzen Leipzigs präsent sein werden“, sagte Finanzvorstand Bodo Rodestock. Das vorhandene Verwaltungsgebäude werde modernisiert. Dort sollen auf vier Etagen etwa 650 Mitarbeiter einziehen. Bisher sitzt VNG in einem repräsentativen Bürohaus im Norden der Stadt. Dort läuft der Mietvertrag aber aus.

Firmenchef Ulf Heitmüller hatte bereits zu Beginn des Jahres die Umzugsabsicht damit begründet, dass der Standort am Rande der Stadt für viele Mitarbeiter nicht optimal sei. Doch hat sich VNG mit der Suche schwer getan. Nach MZ-Informationen wurde ein Neubau in der Nähe des Hauptbahnhofs erwogen. Das war offenbar zu teuer. Das ehemalige Telekom-Gebäude ist ein in den 90er Jahren errichtetes Bürohaus. Die Parkmöglichkeiten in der Umgebung sind beschränkt. Wie das Objekt nach dem Umbau aussieht, wird sich zeigen.

Schicker ist das künftige Domizil der Leipziger Energiebörse EEX. Diese zieht aus dem MDR-Hochhaus am Augustusplatz in das umgebaute Karstadt-Kaufhaus in der Innenstadt. Laut Immobilienfachleuten handelt es sich um die teuerste Bürofläche Leipzigs.