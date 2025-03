Die 13 Volksbanken in Sachsen-Anhalt vergeben mehr Kredite, auch die Kundeneinlagen steigen. Die Deutsche Bank hat im Land 2024 weniger Darlehen vergeben.

Trotz Wirtschaftsflaute: Volksbanken in Sachsen-Anhalt vergeben mehr Kredite

Die Volksbanken in Sachsen-Anhalt haben ihr Geschäftsvolumen 2024 erhöht.

Halle/MZ. - Das Wachstum in Sachsen-Anhalt schwächelt, die Firmen halten sich mit Investitionen zurück. In den Bilanzen der großen Banken in Sachsen-Anhalt zeigt sich das jedoch kaum. Die 13 Volks- und Raiffeisenbanken im Land können nach eigenen Angaben auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurückblicken. Das Kreditvolumen stieg um 3,4 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro.