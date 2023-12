In der Sektkellerei sind die Produktionskosten wegen hoher Energiepreise um 20 Prozent gestiegen. Der Flasche Rotkäppchen kostet nun ein Euro mehr.

Unternehmenschef Christof Queisser steht in der Abfüllanlage in Freyburg.

Freyburg/MZ - Im neuen Verkaufspavillon der Sektkellerei Rotkäppchen-Mumm in Freyburg (Burgenlandkreis) werden neben Sekt und Wein auch Pullover, Hoodies und Mützen mit dem Rotkäppchen-Logo verkauft. „Dass wir auch mal Winterpullover anbieten, hätte ich nie gedacht“, sagt Unternehmenschef Christof Queisser. Von den Kunden würden die Produkte gut angenommen. „Unsere Marke ist beliebt.“ Dieses Vertrauen in die Marke hat dem Unternehmen offensichtlich auch durch eine der schwierigsten Phasen der vergangenen Jahre geholfen. „Trotz deutlicher Preisanhebungen konnten wir den Absatz beim Sekt stabil halten“, sagt Queisser am Freitag. Das sei nicht selbstverständlich.