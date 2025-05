Komplizierte Abläufe und viel Papier machen es der öffentlichen Hand schwer, Aufträge zu vergeben. Die Koalition in Magdeburg will die Vorgaben nun entschlacken.

Schneller bauen, schneller beschaffen - so sollen Behörden in Sachsen-Anhalt besser investieren können

Magdeburg/MZ - Mit einer grundlegenden Reform will die in Magdeburg regierende Koalition aus CDU, SPD und FDP Aufträge von Behörden an Unternehmen erleichtern. Überarbeitet werden dabei Regeln, die das von Reiner Haseloff (CDU) geführte Bündnis erst 2022 eingeführt hatte. Die Reformen sollen dazu beitragen, dass die vom Bund geplanten milliardenschweren Investitionen auch zügig umgesetzt werden können.