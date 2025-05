In Sachsen-Anhalt geraten so viele Firmen in Schieflage wie seit Jahren nicht. Der bekannte hallesche Insolvenzverwalter Lucas Flöther erklärt die Gründe für diese Pleitewelle. Auch die Investorensuche wird schwieriger.

Halle/MZ. - Seit Jahresanfang haben eine Reihe von namhaften Unternehmen in Sachsen-Anhalt Insolvenz angemeldet. Dazu gehören Automobilzulieferer wie Bohai Trimet aus Harzgerode oder GAW aus Wernigerode, der Fotodienstleister Orwo Net aus Bitterfeld-Wolfen oder das Pflegeheim Jenny Marx aus Stendal. Nach Einschätzung des halleschen Insolvenzverwalter Lucas Flöther von der Kanzlei Flöther & Wissing sind verschiedenen Faktoren wie staatliche Hilfsmaßnahmen in der Corona-Pandemie, die Inflation, steigende Löhne und stärkerer internationaler Wettbewerb für die Pleitewelle verantwortlich. Wie gut sind die Chancen, Firmen in Schieflage derzeit zu sanieren? MZ-Wirtschaftsredakteur Steffen Höhne fragte Flöther nach seiner Einschätzung.

Fast jede Woche gibt es aktuell in Sachsen-Anhalt eine größere Firmeninsolvenz. Was läuft gerade schief in der Wirtschaft?

Lucas Flöther: Eine Krise jagt die andere. Bis zur Corona-Pandemie waren wir in Deutschland auf einem vermeintlich guten Weg. Wir hatten historisch niedrige Insolvenzzahlen. Das lag auch an dem sehr niedrigen Zinsniveau, auch kriselnde Unternehmen konnten sich günstig Kapital verschaffen. In der Corona-Zeit ist diese schöne Welt dann zusammengebrochen. Infolge der Lockdowns funktionierten die Lieferketten nicht mehr. Die Bundesregierung hat daraufhin zwei Dinge gemacht: Die Insolvenzanmeldepflichten wurden weitgehend ausgesetzt und Staatsgeld wurde in die Firmen gepumpt. In dieser sehr schwierigen Situation war das auch angemessen, zumindest für kurze Zeit. Kerngesunde Unternehmen wären sonst in Schieflage geraten. Das führte allerdings dazu, dass die ohnehin niedrigen Insolvenzzahlen noch einmal zurückgingen. Damit entstanden auch „Zombie-Unternehmen“, also eigentlich tote Unternehmen, die dadurch künstlich am Leben gehalten wurden.

Es entstanden lebende Tote? Was meinen Sie damit?

Selbst in Phasen der Hochkonjunktur scheiden Unternehmen aus, weil sie im Wettbewerb nicht mehr bestehen können. Doch dieser Marktmechanismus wurde durch die Staatsgelder, die in den meisten Fällen Darlehen waren, ausgehebelt. Einige Unternehmen, etwa aus dem Handel, saugten sich mit Kapital voll, obwohl relativ absehbar war, dass sie diese Gelder niemals zurückzahlen können. Der Gesetzgeber hat das auch gesehen und die Insolvenzanmeldepflichten nach und nach wieder scharf gestellt und Darlehen zurückgefordert. Die Wirtschaft erholte sich von der Pandemie allerdings nicht so schnell, etwa durch Lieferengpässe bei Chips in der Autoindustrie. Dann kam der Ukraine-Krieg. Dadurch verteuerte sich zunächst Energie und in der Folge alle anderen Güter. Durch die rasant steigende Inflation mussten die Notenbanken weltweit die Zinsen anheben, so dass Kredite wieder teuer wurden. Das Zusammenspiel dieser Faktoren führt jetzt zu dieser Insolvenzwelle. Etliche Unternehmen reagierten auch zu spät.

Viele Firmenchefs haben die Entwicklung unterschätzt?

Teilweise ist das so. Ich gehe nicht erst zum Zahnarzt, wenn der Zahn schwarz ist, sondern lasse mich bei ersten Schmerzen frühzeitig behandeln. Doch einige Unternehmen ergreifen nicht rechtzeitig die erforderlichen Maßnahmen, wenn sie Probleme bekommen. Zudem empfehle ich immer, frühzeitig Spezialisten einzuschalten, um Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass der aktuelle Anstieg bei den Unternehmensinsolvenzen auch auf Nachholeffekten aus der Pandemie beruht. Es haben sich aber auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen deutlich verändert.

Bis Ende April gab es in Sachsen-Anhalt bereits 104 Firmeninsolvenzen. Grafik: Kroschel

Welchen Faktoren halten Sie für den gravierendsten?

Das ist von Branche zu Branche unterschiedlich. Grundsätzlich lässt sich aber festhalten: Es gibt kein billiges Geld mehr. Für viele Firmen gibt es jedoch nicht einmal mehr teures Geld, weil die Banken zunehmend Zurückhaltung üben. Das trifft Branchen wie Automobilzulieferer, Handel, Bau oder Gesundheitswesen teilweise hart.

Aktuell gehen aber auch Firmen insolvent, die seit Jahrzehnten erfolgreich am Markt sind. Ist das normal?

In solchen Fällen sollte man stets eine Gegenfrage stellen: Sind die Geschäftsmodelle wirklich so stabil, wie es nach außen wirkt? In der Regel haben Unternehmen vor einer Insolvenz schon längere Zeit wirtschaftliche Probleme. Eine Insolvenz kommt nicht über Nacht. Wenn ich als Autozulieferer vom Verbrennungsmotor abhänge, dann hat der Umstieg der Autokonzerne auf Elektromobilität natürlich große Auswirkungen. Doch viele der betroffenen Unternehmen haben die notwendigen Anpassungen ihrer Geschäftsmodelle regelrecht verschlafen.

Der Autozulieferer GAW aus Wernigerode hat Insolvenz angemeldet. Foto: Robert Gruhne

In der Industrie gibt es größere Umbrüche. Chinesische Firmen sind auch immer öfter Wettbewerber in der Hochtechnologie. Ist das auch ein Faktor?

Das würde ich sofort unterschreiben. Jedes Unternehmen, in jeder Branche, sollte sich fragen: Bin ich mittelfristig noch wettbewerbsfähig? Vor allem die Energie- und Personalkosten sind in Deutschland gestiegen. Mir sagen einige Unternehmer, die Personalkosten hätten sich in den vergangenen Jahren verdoppelt, die Produktion aber halbiert. Das ist sicher extrem zugespitzt. Es ist aber durchaus so, dass viele Unternehmen, die vor fünf Jahren noch wettbewerbsfähig waren, es jetzt nicht mehr sind.

Was bedeutet eine Insolvenz? Viele übersetzen das mit Konkurs, Schluss, Aus.

So war es früher auch meist. Der Insolvenzverwalter war der Konkursverwalter, der das Restvermögen des Unternehmens im Sinne der Gläubiger bestmöglich verwertete und anschließend das Licht ausmachte. Im Jahr 1999 hat sich die Insolvenzordnung jedoch geändert. Die Ziele Fortführung und Sanierung der insolventen Unternehmen haben seitdem in der Insolvenzordnung einen erheblich größeren Stellenwert. Der Gesetzgeber hat gesehen, dass sich die Ansprüche der Gläubiger weit besser erfüllen lassen, wenn das Unternehmen fortgeführt und saniert wird. Das ist ein echtes Erfolgsmodell. Hinzu kommt die sogenannte Eigenverwaltung oder das Schutzschirmverfahren, bei denen die Unternehmensleitung die Sanierung selbst in die Hand nimmt, und nicht ein Insolvenzverwalter. Die Geschäftsführung eines Krankenhauses oder einer Airline weiß es in der Regel besser, wie das Unternehmen zu führen ist, als dies selbst der beste Insolvenzverwalter könnte. Voraussetzung dafür ist es allerdings, dass die Sanierung eines Unternehmens zu einem frühen Zeitpunkt eingeleitet wird, also wenn es noch nicht zahlungsunfähig ist.

Können Sie ein Beispiel für den Vorteil eines solchen Verfahrens nennen?

Unternehmen können sich in einem Schutzschirm- oder Eigenverwaltungsverfahren beispielsweise von Aufträgen trennen, die nur zu Verlusten führen. Aus solchen Verträgen kommen sie sonst kaum raus.

Man gewinnt zunehmend den Eindruck, einige Firmen gehen zweimal oder dreimal insolvent, um so ihre Schulden abzubauen und machen dann weiter.

Solche Beispiele gibt es, sie sind aber nicht die Regel. Denn die Gläubiger, nicht zuletzt Banken und Lieferanten, müssen der Sanierung zustimmen.

Flöther muss für den Maschinenbauer Pramab aus Burg einen Investor finden. Foto: Thomas Pusch

Wie finden Sie die Investoren? Haben Sie eine riesige Adressdatei?

Bei kleineren Firmeninsolvenzen, wie etwa der Insolvenz eines Gastronomiebetriebes in Halle, nutzen wir unsere regionalen Kontakte und Netzwerke. Bei größeren Insolvenzen läuft das ganz anders. Der Insolvenzverwalter beauftragt damit in der Regel international tätige Unternehmensberatungen, die dann potenzielle Investoren direkt ansprechen oder Ausschreibungen vornehmen. Als Insolvenzverwalter darf man keinen potenziellen Käufer bevorzugen, insofern ist die Einschaltung von Dritten zur Investorensuche auch rechtlich geboten, weil dann sichergestellt ist, dass der beste Bieter den Zuschlag erhält.

Wie schwer ist es, angesichts der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung Investoren zu finden?

Wir merken zunehmend eine Zurückhaltung bei Investoren. Zwar lässt sich das nicht verallgemeinern. Eine wichtige Rolle spielen die Branche und das Geschäftsmodell des insolventen Unternehmens. Generell sehen wir jedoch, dass etwa Finanzinvestoren weniger bereit sind, Risiken einzugehen. Das liegt auch an der unsicheren politischen Lage, etwa durch Trumps Zollpolitik. Keiner weiß so richtig, wie die Wirtschaftswelt in zwei Jahren aussieht.

Was kann und sollte die Landespolitik aktiv tun, wenn wichtige Unternehmen in der Region insolvent gehen? Das Land gibt viel Geld für Ansiedlungen aus, warum nicht auch zum Erhalt von Unternehmen?

Der Ruf nach Staatsgeld ist immer schnell da. Ich bin da vorsichtig. Aufgabe des Insolvenzverwalters ist es, zu schauen, ob ein Unternehmen noch wettbewerbsfähig genug ist, weiter am Markt zu bestehen. Dann lassen sich sicher auch private Investoren finden. Das regelt der Markt selbst. Ich halte deshalb wenig davon, dass der Staat zum Gesellschafter von Unternehmen wird, die unter Umständen überhaupt nicht mehr überlebensfähig sind. Es gibt aber Situationen, in denen ein Unternehmen eine positive Fortführungsprognose hat, aber ein Darlehen benötigt, bis ein Investor gefunden ist. In solchen Fällen kann eine staatliche Förderbank das durchaus zeitlich befristet positiv unterstützen.

Zur Person: Der Hallenser Lucas Flöther gehört mit seiner Kanzlei Flöther & Wissing als einziger Ostdeutscher zur ersten Liga der deutschen Insolvenzverwalter. Der 51-Jährige begleitete in den vergangenen Jahren unter anderem die Verfahren der Fluggesellschaften Air Berlin und Condor. Aktuell ist er bei den Insolvenzen der großen Modeketten Esprit und Gerry Weber tätig. Auch in Sachsen-Anhalt hat seine Kanzlei derzeit viel zu tun. So ist Flöther Insolvenzverwalter von Gesellschaften des Magdeburger Immobilienentwicklers AOC, überwacht die Sanierung der Krankenhausgesellschaft Pfeiffersche Stiftungen in Magdeburg und betreut den Maschinenbauer GMW Prämab in Burg.