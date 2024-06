Wittenberg/MZ. - Für diesen Dienstag hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) die ostdeutschen Regierungschefs nach Wittenberg eingeladen. Das wichtigste Thema ist für ihn die Aufarbeitung der Wahlergebnisse mit dem guten Abschneiden der AfD. Haseloff forderte, es müssten „knallhart“ die Defizite aktueller Politik benannt werden. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird in der Lutherstadt erwartet. Aus Sachsen-Anhalts Wirtschaft haben sich bisher kaum prominente Unternehmer zu den Wahlergebnissen zu Wort gemeldet. Daniel Hannemann, Chef des Wittenberger Batteriespeicher-Herstellers Tesvolt, ist da eine Ausnahme. „Mit einer Remigrationspolitik und nationalem Protektionismus werden wir die Wirtschaft nicht zum Laufen bringen“, sagt Hannemann im Gespräch mit MZ-Wirtschaftsredakteur Steffen Höhne. Tesvolt baut derzeit seine Produktion am Standort aus. Die Zahl der Mitarbeiter soll von aktuell 350 auf 600 steigen.

Herr Hannemann, Sie haben in den vergangenen Jahren eine Technologiefirma mit aufgebaut. Bleibt da Zeit für Politik?

Daniel Hannemann: Nein, da bleibt kaum Zeit. Ich bin politisch nicht aktiv. Auf Landes- und Bundesebene helfe ich jedoch beim Thema Regulatorik, um die Energiewende weniger bürokratisch zu machen.

Als eines der wenigen Unternehmen im Land ist Tesvolt nach den Europa- und Kommunalwahlen an die Öffentlichkeit gegangen. Sie sehen das Ergebnis mit Sorge, warum?

Parteien, die extreme politische Ansichten vertreten, haben starke Zugewinne erzielt. Auch wenn ich nicht politisch aktiv bin, vertrete ich persönlich Werte wie Toleranz und Verantwortung. Für unser Unternehmen ist Weltoffenheit wichtig. 15 Prozent unserer Mitarbeiter kommen inzwischen aus dem Ausland. Wir benötigen diese auch, weil wir hierzulande nicht mehr ausreichend Fachkräfte finden.

Wo sind die ausländischen Mitarbeiter eingesetzt?

Wir haben bei uns beispielsweise Syrer, Inder und Ukrainer, die in Wittenberg arbeiten. Wir integrieren die neuen Mitarbeiter: Wir besorgen eine Wohnung, machen Sprachschulungen und organisieren einen Kindergartenplatz, falls das nötig ist. Einige haben in den vergangenen Jahren hier bereits ein Haus gekauft. Sie arbeiten bei uns als Elektriker, im Bereich Marketing oder als Programmierer. Das sind Top-Leute, die mich jetzt fragen, ob sie hier weiter bleiben können.

Wie bitte?

Die Remigrationsdebatten lösen bei ihnen verständlicherweise große Sorgen aus.

Die CDU ist im Kreistag von Wittenberg weiter die stärkste Kraft, dicht gefolgt von der AfD. Auch in der Tesvolt-Belegschaft wird es AfD-Wähler geben. Wie diskutieren Sie das intern?

Viele AfD-Wähler sind aus meiner Sicht nicht rechts. Das sind ganz normale Leute, die Angst haben, etwa um ihre Sicherheit. Normale Leute, sicher auch einige meiner Nachbarn, wählen die AfD, weil sie einen Wohlstandsverlust fürchten. Nur mit einer Remigrationspolitik und nationalem Protektionismus werden wir die Wirtschaft aber nicht zum Laufen bringen.

Der AfD-Landtagsabgeordnete Hans-Thomas Tillschneider, der auch Chef der AfD im Saalekreis ist, hat bereits angekündigt, auf kommunaler Ebene den Bau neuer Wind- und Solarparks einzuschränken. Lässt sich die Energiewende politisch noch verhindern?

Die Energiepolitik richtet sich nach den Zielen der Europäischen Union aus, die muss auch Deutschland umsetzen. So einfach lässt sich die Energiewende nicht aushebeln. Aber vor Ort können in den Stadt- und Gemeinderäten natürlich Projekte verhindert werden. Sachsen-Anhalt könnte da durchaus zurückfallen.

Wind- und Solarstrom sind inzwischen günstiger als Strom aus Kohle und Gas. Mit Tesvolt-Batteriespeichern können erneuerbare Energien kontinuierlich zur Verfügung gestellt werden. Doch der Umbau kostet viel Geld. Daher werden die erneuerbaren Energien in großen Teilen der Bevölkerung weiter kritisch gesehen. Können Sie das verstehen?

Ich kann das nicht nachvollziehen. Früher haben große Energiekonzerne Kohle- und Atomkraftwerke gebaut. Heute investieren die Bürger in Solardächer und profitieren direkt davon. Man könnte auch in Anlehnung an die DDR sagen: Es ist eine volkseigene Energiewende. Das neue Atomkraftwerk in England wird jüngsten Prognosen zufolge Strom für über 15 Cent je Kilowattstunde produzieren – Solar- und Windkraftwerke kommen auf fünf Cent. Erneuerbare Energien stärken unseren Wohlstand und unsere Energiesicherheit, mit dieser Strategie sparen wir Milliarden an Öl-, Gas- und Uranimporten.

Im Kreis Wittenberg haben inzwischen fast alle Agrarbetriebe Photovoltaik auf dem Dach. Nicht wenige Betriebe planen auch Solarparks auf dem Acker, die Grünen als Partei sind aber bei vielen ein rotes Tuch. Wie kommt das?

Die Landwirte profitieren von der grünen Energie, von der grünen Politik aber nicht unbedingt. Die Vorschriften im Bereich Tierhaltung und Pflanzenschutz werden immer strenger. In Deutschland wird in vielen Wirtschaftsbereichen überreguliert. Das muss sich auf jeden Fall ändern, da kann ich den Unmut schon verstehen. Die positiven Entwicklungen gerade im Osten müssen aber auch gesehen werden.

Welche sind das aus Ihrer Sicht?

Die Bundesregierung unterstützt mit Milliarden den Bau von Chipfabriken in Magdeburg und Dresden, in Brandenburg hat sich mit Tesla einer der weltgrößten E-Auto-Hersteller angesiedelt. Dort werden überall Zukunftstechnologien eingesetzt. Im europäischen Gesamtverbund profitiert Ostdeutschland am meisten. Ich finde, wir sollten diese internationalen Schlüsselinvestitionen für den Aufschwung unserer Wirtschaft jetzt nicht aufs Spiel setzen. Die aktuellen politischen und sozialen Verunsicherungen beschleunigen den Wirtschaftsabschwung.