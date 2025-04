Leipzig wagt einen neuen Anlauf für die Olympischen Spiele: Die Initiative „Gold for Leipzig“ will dabei helfen, die Stadt als Austragungsort für 2040 oder 2044 ins Rennen zu schicken – diesmal gemeinsam mit Berlin. Doch ohne breite Unterstützung aus der Bevölkerung wird es schwierig.

Leipzig/MZ. - In blauen, gelben, schwarzen, grünen und roten T-Shirts, den Farben der olympischen Ringe, traten die Mitglieder der Initiative „Gold for Leipzig“ am Freitag das erste Mal vor die Presse. Die Farben der T-Shirts symbolisierten bereits klar das Ziel der neuen Initiative: Die olympischen Spiele im Jahr 2040 oder 2044 nach Leipzig holen. In der Quarterback Immobilien Arena gaben sie einen Einblick in die Arbeit der mittlerweile 25 Mitglieder starken Initiative.