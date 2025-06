Wir graben selber aus: Das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle zeigt erstaunliche Funde aus im Bauernkrieg zerstörten und neu ans Tageslicht gebrachten Klöstern und Kapellen.

Bauernkriegs-Ausstellung in Halle

Vor den Feuern der Vergangenheit: Ministerpräsident Reiner Haseloff in der Archäologie-Schau

HALLE/MZ. - Das Schloss, die Stadt, die Kirche, der Berg. Alles liegt hier nah beieinander, verdichtet in Raum und Zeit. Schloss Allstedt, das 1525 den Wettinern gehörte. Die Stadt Allstedt, in die 1523 Thomas Müntzer als Pfarrer einzog. Die kleine Wallfahrtskirche Mallerbach, die 1524 von aufständischen Bauern gestürmt wurde. In Sichtweite der Schlachtberg von Frankenhausen, auf dem 6.000 Bauern hingemetzelt wurden.