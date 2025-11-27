Das Bargeld verliert beim Einkauf an Bedeutung. Viele Unternehmen aus Sachsen-Anhalt müssen sich laut Commerzbank noch umstellen.

Auch im Restaurant zahlen viele inzwischen mit dem Smartphone. Häufig ist in der App eine Kreditkarte hinterlegt, von der abgebucht wird.

Halle/MZ. - Beim Bäcker an der Theke oder im Supermarkt an der Kasse: Immer häufiger sieht man Kunden, die zum Bezahlen das Smartphone nutzen. Das Bezahlen mit Bargeld geht dagegen zurück. Mehr als zwei Drittel (69 Prozent) der deutschen Verbraucher geben in einer aktuellen Befragung an, Online- oder Mobile-Bezahlsysteme wie Apple Pay oder Paypal häufig zu nutzen.