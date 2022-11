Rotkäppchen-Mumm kann auch in der Konsumkrise den Absatz stabil halten. Das Unternehmen aus Freyburg hat untersuchen lassen, warum das so ist.

Freyburg/MZ - Trotz steigender Energiepreise und der damit verbundenen Kaufzurückhaltung vieler Verbraucher rechnet die Sektkellerei Rotkäppchen-Mumm in diesem Jahr mit einem stabilen Geschäft.

„Die Gastronomie ist im Sommer stark gelaufen, davon haben wir mit unseren Sekt- und Weinmarken profitiert“, sagte Unternehmenschef Christof Queisser am Donnerstag. Es habe deutliche Nachholeffekte aus der Corona-Pandemie gegeben.

Doch auch zum Jahresende ist der Absatz etwa von Rotkäppchen-Sekt im Handel weiter stabil. Queisser erklärt das so: „Die Konsumenten mussten bereits während der Corona-Krise stark zurückstecken. Wir können jetzt beobachten, dass sich die Deutschen trotz oder sogar wegen der multiplen Krisen die gemeinsamen Genussmomente nicht nehmen lassen.“

Preise sollen um 50 Cent bis einen Euro je Flasche steigen

Die Aussage trifft der Geschäftsführer nicht aus dem Bauch heraus, sondern hat das untersuchen lassen. Im Auftrag von Deutschlands größter Sektkellerei hat das Meinungsforschungsinstitut Trendbüro Ende Oktober eine repräsentative Online-Umfrage unter 1.500 Erwachsenen zur Genusskultur durchgeführt. 60 Prozent der Befragten gaben an, dass ihnen Genussmomente in Krisenzeiten besonders wichtig sind. Entsprechend werde an Genussmitteln nicht so stark gespart wie etwa bei Urlaub, Restaurantbesuchen oder Unterhaltung, erklärt Queisser.

Der Absatz des Sektes ist bei Rotkäppchen-Mumm stabil (Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild)

Das heißt nicht, dass das Unternehmen aus Freyburg (Burgenlandkreis) die steigende Inflation nicht zu spüren bekommt. Laut Queisser haben sich vor allem die Einkaufskosten für Glasflaschen und Kartons sowie die Logistikkosten drastisch erhöht. Der Unternehmenschef kündigt daher auch erhebliche Preiserhöhungen an: „Für eine Flasche zwischen 50 Cent und einen Euro.“ Ob die Anhebungen schon erfolgt sind oder erst im kommenden Jahr anstehen, dazu äußert sich Queisser nicht konkret. Ohnehin entscheidet der Handel, in welchem Maß er höhere Einkaufskosten an die Kunden weitergibt.

Dass die eigenen Marken wie Rotkäppchen, Mumm oder Jules Mumm durch billigere Handelsmarken in den Supermarkt-Regalen verdrängt werden, befürchtet Queisser nicht. Zum einen gibt es im Sekt-Segment bisher keine starken Handelsmarken.

Der Onlineverkauf gewinnt an Bedeutung

Zudem sind die Verbraucher bei Sekt, Wein und Spirituosen offenbar sehr markentreu. Laut Trend-Studie konsumieren 66 Prozent der Verbraucher weiter ihre Lieblingsmarken. Bei Rotkäppchen-Mumm dürfte der Anteil noch sehr viel höher liegen. Denn auch bei den höherpreisigen Rotkäppchen-Flaschengärungen verzeichnet das Unternehmen, das rund 1.000 Mitarbeiter beschäftigt, nach eigenen Angaben kaum größere Einbußen. „Auch hier ist das Geschäft weitgehend stabil“, so Queisser. Nach seinen Worten verstärkt sich ein Trend, der bereits in der Corona-Pandemie begonnen hat: ein wachsendes Bedürfnis nach Gemeinschaft und Zusammenhalt. „Das zeigt sich in der erneut stark gestiegenen Wertschätzung von gemeinsam erlebten Festlichkeiten: Weihnachten, Silvester und Geburtstage – aber auch alltägliche Gelegenheiten zum Anstoßen, die kleinen Momente, prägen die aktuelle Genusskultur“, sagt Queisser.

Zunehmend wichtiger wird für Rotkäppchen-Mumm der Vertrieb über den eigenen Online-Handel. Die Sektkellerei hatte bereits 2018 die beiden Online-Versandhändler Ludwig von Kapff und Ruyter & Ast erworben und baut das Geschäft weiter aus. Laut Queisser entfallen aktuell etwa zehn Prozent des Geschäfts auf den Online-Verkauf – Tendenz stark steigend. Auch viele ältere Verbraucher verlieren laut Queisser die Scheu vor dem Onlineshoppen, wo etwa Kreditkartendaten hinterlegt werden müssten. „Was wir aber auch bemerken ist, dass ein persönliche r Ansprechpartner etwa per Telefon wichtig bleibt“, erklärt der Firmenchef.