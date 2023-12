Konjunktur Bilanz und Ausblick: Warum Sachsen-Anhalts Wirtschaft stark schrumpft

Die gute Nachhricht: Größere Insolvenzen gab es 2023 in Sachsen-Anhalt wenige. Die schlechte Nachricht: Die Wirtschaft schrumpft stärker als in den Nachbarländern. Warum das so ist.