Berlin/MZ. - Vom 19. bis 28. Januar findet die Internationale Grüne Woche in Berlin statt, auf der unter anderem alle Bundesländer vertreten sind. Auf der Leitmesse geht es um die Themen Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Zum „Sachsen-Anhalt-Tag“ am Montag naschte sich auch Ministerpräsident Reiner Haseloff durch das Bundesland und verlieh zusammen mit Landwirtschaftsminister Sven Schulze (beide CDU) den Bio-Regionalpreis an den Sonnenblumenöl-Produzenten Huyland aus Wernigerode (Harz) und an das Weingut Born aus Salzatal (Saalekreis).