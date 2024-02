Halle (Saale)/MZ - Die jährlichen Bilanzpressekonferenzen von Rotkäppchen-Mumm-Chef Christoph Queisser nähern sich ein wenig Songs von Andreas Bourani an. Während der Pop-Sänger von Liebe, Freundschaft und dem guten Leben singt, spricht Queisser viel über Lovebrands (Lieblingsmarken), Markenqualität und Permakrise. Harte Unternehmenszahlen treten gegenüber Emotionen ein wenig in den Hintergrund.

Im vergangenen Jahr konnte Deutschlands größte Sektkellerei aus Freyburg (Burgenlandkreis) den Umsatz um drei Prozent auf 1,27 Milliarden Euro steigern. Doch angesichts stark gestiegener Preise, die Flasche Rotkäppchen wurde in den vergangenen zwei Jahren um 25 Prozent teurer, sagen Umsatzerlöse nur noch begrenzt etwas über die wirtschaftliche Lage.

Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien: Preiserhöhungen und sinkender Absatz

Wie geht es also Sachsen-Anhalts größtem Lebensmittel-Unternehmen? Die Umsatzsteigerungen sind auf die höheren Preise zurückzuführen. Der Absatz ging in allen drei Geschäftsfeldern Sekt, Wein und Spirituosen zurück.

Auf MZ-Anfrage teilte das Unternehmen mit, dass im Jahr 2023 etwa 311,8 Millionen Flaschen verkauft wurden. Das ist ein Minus von 4,2 Prozent im Vergleich zu 2022. Besonders betroffen war das Weingeschäft mit einem Rückgang von 11,5 Prozent auf 63,4 Millionen Flaschen.

Sekt-Kellerei Rotkäppchen-Mumm trotz steigender Energiepreise profitabel

Queisser ist mit dem Ergebnis jedoch zufrieden, angesichts der deutlichen Preiserhöhungen hatte der langjährige Unternehmenschef deutlich höhere Einbußen erwartet. Das wird daran deutlich, dass die Sektkellerei bei bestimmten Sorten von Rotkäppchen und der Marke Geldermann Ende 2023 ausverkauft war. „Wir wurden von der hohen Nachfrage positiv überrascht“, kommentiert Queisser die Situation.

Die Zeiten der mittelfristigen Planung sind vorbei. Christof Queisser

Das Familien-Unternehmen mit rund 1.000 Mitarbeitern, das der Familie Eckes-Chantré und ehemaligen Führungskräften aus Freyburg gehört, veröffentlicht traditionell keine Gewinnzahlen. Nach Queissers Worten ist es trotz hoher Energiepreise und Absatzverlusten 2023 dennoch gelungen, die Profitabilität zu halten.

Klimawandel gefährdet Traubenernten

Dennoch spricht er von einem „sehr herausfordernden Umfeld“. Nicht nur steigende Preise für Energie, Glas und Etiketten haben das Unternehmen belastet. Als langfristig folgenschwerer sieht Queisser stark schwankende Ernten infolge des Klimawandels.

Das Sekthaus verkauft Weine aus ganz Europa und bezieht Grundweine für die Sektherstellung vor allem aus Italien. Durch die Trockenheit in Südeuropa im vergangenen Jahr sind die Weinernten schlecht ausgefallen. Queisser sagt daher einen bemerkenswerten Satz: „Die Zeiten der mittelfristigen Planung sind vorbei.“

Rotkäppchen besitzt hohe Markenbindung

Im Vergleich zu den Wettbewerbern konnte Rotkäppchen-Mumm seinen Sekt-Marktanteil im Vorjahr leicht erhöhen. Das Unternehmen besitzen mit Rotkäppchen, Mumm, MM Extra und Geldermann im deutschen Einzelhandel einen Marktanteil von rund 50 Prozent. Queisser erläutert, wie das gelungen ist: „Unsere Kunden haben eine sehr hohe Markentreue.“

Rotkäppchen-Mumm unterstützt das durch Werbung. Aus diesem Grund spricht der Firmenchef wohl auch so viel über Lieblingsmarken. Denn ob die Kunden eine Preiserhöhung akzeptieren, hängt nicht nur mit der Qualität des Produktes zusammen, sondern auch mit der emotionalen Bindung an die Marke.

Das laufende Jahr bezeichnet Queisser als „Jahr der Konsolidierung.“ Rotkäppchen-Mumm plane keine weiteren Preiserhöhungen. „Wir müssen erst einmal beobachten, wie die Verbraucher mit den aktuellen Preisen zurechtkommen.“ Vor allem mit Blick auf die Gastronomie ist Queisser durchaus sorgenvoll. „Wenn eine Familie zum Italiener geht, dann kostet die Pizza nicht 4,50 Euro“, sagt er. Gemeint ist, dass vor allem Familien sich den Gang ins Restaurant zweimal überlegen. Über den eigenen Weinhändler Eggers & Franke aus Bremen hängt Rotkäppchen-Mumm aber auch von diesem Geschäftsfeld ab.

Alkoholfreier Wein mit hohen Wachstumsraten

Es gibt aber auch Wachstumsfelder, in denen die Freyburger wachsen wollen. Dazu zählt unter anderem alkoholfreier Wein. Dessen Marktanteil liegt zwar noch unter einem Prozent, weist in Deutschland aber Wachstumsraten von 25 Prozent auf. Mit Doppio Passo verfügt Rotkäppchen-Mumm bereits über eine sehr erfolgreiche italienische Weinmarke.

Vom Rotwein gibt es bereits eine alkoholfreie Variante, nun folgt eine beim Weißwein. „Die Entwicklung steht noch ganz am Anfang“, so Queisser. Er sieht großes Potenzial im alkoholfreien Wein. „Geschmacklich sind wir noch nicht da, wo wir hinwollen“, sagt er. Doch das sei nur eine Frage der Zeit. „Es muss ein Genuss werden.“ Rotkäppchen-Mumm will auch so, nicht nur die Umsätze, sondern auch die Absätze wieder erhöhen.