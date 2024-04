Die Preise steigen nicht mehr so stark, einige Produkte werden auch billiger. Die Wahrnehmung der Kunden ist aber eine andere. Ökonomin Pick sagt: „Die Verbraucher täuschen sich nicht.“

Preise in Sachsen-Anhalt

Auch die Preise für Brot sind bei den Bäckern in Sachsen-Anhalt zuletzt deutlich gestiegen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Der rasante Anstieg der Preise ist gestoppt: Im März stieg die Inflation in Sachsen-Anhalt laut Statistischem Landesamt nur noch um 2,2 Prozent. Das ist nah am Inflationsziel der Europäischen Notenbank (EZB) von zwei Prozent. Die Wahrnehmung vieler Bürger ist allerdings eine andere. Die MZ erhält aktuell viel Leserpost mit Beispielen von aktuell hohen Preisanhebungen. „Die gefühlte Inflation ist viel höher“, sagt daher auch Wirtschaftsforscherin Doreén Pick, die an der Hochschule Merseburg (Saalekreis) unter anderem zu Preisen und Kundenverhalten forscht. „Die Bürger täuschen sich auch nicht, ihre individuelle Inflation ist mitunter auch viel höher.“