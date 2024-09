Die Postbank schließt bis 2026 mindestens sechs große Filialen in Sachsen-Anhalt. Auch kleinere Standorte sind betroffen. Ein Landrat will das nicht hinnehmen und protestiert.

Postbank schließt in Sachsen-Anhalt mindestens sechs Standorte: Welche Städte betroffen sind

Filialsterben in Sachsen-Anhalt

Mindestens sechs Postbank-Filialen in Sachsen-Anhalt sollen bis 2026 schließen.

Halle/MZ. - In Sangerhausen geht eine 140-jährige Ära zu Ende: Die Postbank, die in einem großen, markanten Backsteingebäude in der Bahnhofsstraße sitzt, hat vor kurzem ihren Rückzug aus der Kreisstadt von Mansfeld-Südharz bekanntgegeben. Auch die Dienstleistungen der Deutschen Post werden im Zuge der Schließung im Jahr 2026 dort eingestellt.