Dausende Bauern und Beschäftigte von Fuhrunternehmen protestierten am Montag in Berlin.

Magdeburg/MZ. - Nach der Großdemo in Berlin am Montag werden die Bauernproteste in dieser Woche wohl pausieren. „Wir werden die Haushaltsberatungen im Bundestag abwarten und dann über das weitere Vorgehen entscheiden“, sagte Sachsen-Anhalts Bauernpräsident Olaf Feuerborn am Dienstag. Das Ziel der Bauern bleibe, dass die Streichung der Agrardieselbeihilfe zurückgenommen werde. Dafür sei man auch bereit, weiter auf die Straße zu gehen, erklärte Feuerborn.