Der hallesche Volksbankchef Sascha Gläßer will als neuer IHK-Präsident Lösungen anbieten, um die Region voranzubringen. Er sagt aber auch klar, wo sich die Politik ändern muss.

Neuer IHK-Chef mahnt andere Politik an: „Wir sind keine Versuchskaninchen“

Halle/MZ. - Als Vorstandsvorsitzender der Volksbank Halle hat sich Sascha Gläßer bisher aus der Politik ein Stück weit herausgehalten. Als neuer Präsident der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (IHK) ändert sich das jetzt. Seine ersten Gespräche mit Vertretern der Bundesregierung waren für ihn allerdings „etwas frustrierend“. Wo Gläßer schnelle politische Änderungen wünscht und wo der 46-Jährige mithelfen will, sagt der Familienvater im Gespräch mit MZ-Wirtschaftsredakteur Steffen Höhne.

Herr Gläßer, Sie wurden vor etwa 100 Tagen zum IHK-Präsidenten gewählt. Hat Sie die Arbeit als Vorstandschef der Volksbank Halle nicht ausgelastet?

Sascha Gläßer: Ausgelastet ist man am Ende des Tages immer. Es kommt auf die Organisation an. Wir haben uns im Vorfeld der Wahl in der Bank darüber Gedanken gemacht, ob wir das stemmen können. Mein Team hat mir Unterstützung signalisiert, sonst hätte ich mich auch nicht zur Wahl gestellt. Das war reiflich überlegt.

Was waren Ihre persönlichen Gründe, dieses Amt zu übernehmen?

Das Thema Unternehmertum hat mich schon immer begeistert. Mit Firmenchefs zu sprechen, zu erfahren, was sie bewegt, wie es ihnen geht, hat mich schon im Betriebswirtschaftsstudium interessiert. Bei der Bank bin ich dann auch gleich in die Firmenkundenberatung eingestiegen. Seither begleitet mich das Thema Unternehmertum. Als IHK-Präsident habe ich nun die Möglichkeit, dazu beizutragen, dass es den Firmen in unserer Region gut geht.

Wie sehen Ihre ersten Erfahrungen aus? Sie waren zuletzt beim ostdeutschen Wirtschaftsforum und hatten Kontakt zu führenden Bundespolitikern.

Ja, diese politische Ebene ist für mich neu. Als Banker habe ich mich bisher aus der Politik ein Stück weit herausgehalten. Den richtigen Umgang mit Bundespolitikern lernt man aber schnell.

Als IHK-Präsident sind Sie jetzt in einer neuen Rolle. Es geht zwar häufig um Sachthemen, die aber fast immer auch politisch sind.

Korrekt. Ich muss schon trennen, trete ich als Volksbankchef oder IHK-Präsident auf. Ich habe mich bisher nicht parteipolitisch engagiert, wollte nie ein Parteibuch haben. Aber ich bin ein politischer Mensch. Jetzt habe ich die Möglichkeit, mich zu engagieren, um auch in der Politik etwas zu bewegen. Da liegt ja auch einiges im Argen.

Vor allem die Bundesregierung wird dafür verantwortlich gemacht, dass es jetzt wirtschaftlich nicht wieder bergauf geht. Teilen Sie diese Kritik?

Meine bisherigen Gespräche mit Vertretern der Bundesregierung sind etwas frustrierend. Die Regierung hat Recht, wenn sie sagt, die jetzige Situation geht auf die Politik der vergangenen 20 Jahre zurück. Die Agenda 2010 war die letzte größere wirtschaftspolitische Reform in Deutschland. Seither ist viel zu wenig passiert. Im Gegenteil: Bürokratische Vorschriften wurden ausgeweitet, die Ampel-Koalition hat die Anreize zur Aufnahme von Arbeit mit dem Bürgergeld reduziert. Viele Bundespolitiker verweisen immer auf die Vergangenheit, anstatt Reformen für die Zukunft anzugehen.

In den vergangenen Tagen gab es die Meldung, dass die Insolvenzen im ersten Halbjahr so hoch waren wie zuletzt 2015. Als Banker haben Sie Einblick in viele Firmenbilanzen. Wie ernst ist die Lage?

Die Bilanzen sind etwas schlechter geworden. Doch durch die niedrigen Zinsen und gesetzliche Ausnahmeregelungen zur Insolvenzanmeldung in der Corona-Pandemie hatten wir in den vergangenen Jahren sehr wenig Insolvenzen. Über alle Banken hinweg sind die Ausfallraten bei den Krediten genau bei den Erwartungswerten. In der Baubranche erleben wir aktuell mehr Insolvenzen, für jedes einzelne Unternehmen ist das bitter. Insgesamt bewegen wir uns aber im langjährigen Schnitt.

In der Vergangenheit wurde immer vom starken Mittelstand gesprochen. Ist der noch stark in Sachsen-Anhalt?

Ja, die Unternehmen sind noch stark, aber sie kämpfen mit zunehmenden Problemen.

In der wirtschaftspolitischen Diskussion wird viel über Bürokratie, Fachkräftemangel und Bürgergeld gesprochen. Doch was die Unternehmen vor allem bewegt, ist der digitale Wandel und in der Industrie der Wandel der Moleküle – weg von Erdöl und Gas hin zu erneuerbaren Energien. Führen wir wirtschaftspolitisch wirklich die richtigen Diskussionen?

Das lässt sich aus meiner Sicht nicht trennen. Die Unternehmen benötigen wirtschaftliche Kraft, um die Transformation zu meistern. Die Energiepreise waren zuletzt aber sehr hoch, so dass energieintensive Industriefirmen in Sachsen-Anhalt in Bedrängnis geraten sind. Der Umbau der Wirtschaft gelingt nur, wenn auch die Rahmenbedingen stimmen. Die stehen auf unserer Agenda.

Die hallesche IHK-Führung hat in den vergangenen Jahren stets die Risiken betont, von den Chancen hört man aber noch relativ wenig. Haben wir vielleicht auch ein Mentalitätsproblem in Sachsen-Anhalt und in Deutschland?

Unternehmer sehen immer zuerst die Chancen. Aber sie malen keine Luftschlösser, sondern haben einen klaren Blick auf das Machbare. Und wenn sie diesen Blick bei der Politik vermissen, erkennen sie Risiken. Auf diese deutlich hinzuweisen, ist Kernaufgabe der IHK.

Ich habe auch von der IHK-Führung gesprochen.

Das sind aber alles Unternehmer im Ehrenamt. Unternehmer werden in der Regel nur Menschen, die im Leben mehr Chancen als Risiken sehen. Das ist ganz wichtig. Doch um Entscheidungen treffen zu können, brauchen wir Planbarkeit. Die ideologisch geprägte Wirtschaftspolitik der vergangenen Jahre führt häufig in die Sackgasse. Ein Beispiel: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat zuletzt eingeräumt, dass das Heizungsgesetz auch ein Test war, wie weit die Bevölkerung beim Klimaschutz bereit ist, mitzugehen beziehungsweise Opfer zu bringen. Wir sind keine Versuchskaninchen. Da hört’s auf. Die Bevölkerung wurde durch eine schlecht geplante Wärmewende komplett verunsichert. Das Ergebnis: Der Absatz von Wärmepumpen ist zuletzt eingebrochen.

Wenn wir die Ideologie wegnehmen, dann ist eine Wärmepumpe dennoch deutlich effizienter als eine Gasheizung. Es gibt also nicht nur ökologische, sondern handfeste ökonomische Gründe, diesen Weg zu gehen. Oder?

Ja, wenn es eine längerfristige Planbarkeit gibt. Eine Heizung wird mit Blick auf 20 bis 25 Jahre angeschafft. In solchen Zeiträumen muss auch der Tausch geregelt sein – nicht von heute auf morgen.

Gibt es solche Widersprüche nicht in vielen Bereichen? Die Unternehmen fordern Zuwanderung wegen des Fachkräftemangels, die politische Diskussion dreht sich aber darum, wie wir Zuwanderung möglichst schnell begrenzen können.

Wir müssen das Thema Asylpolitik und Fachkräftezuwanderung trennen – auch in der Diskussion. Wir benötigen Zuwanderung in den Arbeitsmarkt vor allem von Fachkräften. Das müssen wir positiv begleiten. Die Flüchtlingsproblematik ist eine andere.

Am Ende sind es alles Menschen, die arbeiten können und konsumieren.

Wir werden aufgrund der demografischen Entwicklung gerade in Ostdeutschland auch Zuwanderung benötigen, weil sonst beispielsweise unsere Krankenhäuser nicht so funktionieren, wie wir das zu Recht erwarten. Doch als Gesellschaft sollten wir schon Einfluss darauf nehmen, wer und wie viele zu uns kommen. Das müssen wir gesellschaftlich diskutieren.

Wäre es nicht auch die Aufgabe der Unternehmer, das zu erklären, anstatt Politik-Bashing zu betreiben?

Ja, wir haben in Sachsen-Anhalt auch einen guten Kontakt zur Landesregierung. Wir gehen Themen auch gemeinsam an. Auf Bundesebene habe ich leider den Eindruck, dass führende Vertreter der Ampel-Koalition noch gar nicht das Wahlergebnis der Europa- und Kommunalwahl verstanden haben. Die Politik muss die Menschen hier mit ihren Sorgen und Nöten abholen. Menschen wollen Sicherheit und Führung. Das können die Unternehmer gesellschaftlich nicht übernehmen. Das machen sie in ihren Firmen. Es gibt da eine klare Aufgabentrennung.

Kurz nach Ihrer Wahl zum Präsidenten haben Sie gesagt, dass Sie an Lösungen mitarbeiten wollen. Was heißt das?

Ich setze mir nur Ziele, die ich auch erreichen kann. Als IHK Halle-Dessau können wir Forderungen an die Bundespolitik stellen, haben aber nur begrenzt Einfluss darauf, ob sie umgesetzt werden. Mein Ziel ist es hier, dass wir den Service der IHK für die Unternehmen weiter verbessern. Es wäre schön, wenn am Ende meiner Amtszeit viele Unternehmen sagen, wir haben die IHK mehr gespürt, sie hat uns geholfen.

Das bedeutet konkret?

Zum einen bieten wir als IHK bereits verschiedene Dienstleistungen an, die man noch weiter verbessern kann. Es gibt aber auch andere Felder. Ich sage Ihnen ein Beispiel: Wir haben bei der IHK zwei Azubis aus Vietnam, die vom Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten von zwei unterschiedlichen Sachbearbeitern auch komplett unterschiedlich behandelt werden – obwohl die fast die gleichen Unterlagen haben. Das höre ich auch von anderen Unternehmen. Wir haben darüber bereits mit Ministerpräsident Haseloff gesprochen. Ich hoffe, dass er das mit den Landräten bespricht, damit es da Verbesserungen gibt.