Guben/MZ - Der wichtigste Rohstoff für die Elektromobilität soll aus Brandenburg kommen: In der Lausitzer Stadt Guben baut das deutsch-kanadische Start-up Rock Tech in den kommenden Monaten eine Lithiumfabrik. Am Montag erfolgte der Spatenstich für eine sogenannte Konverteranlage, in der künftig batteriefähiges Lithiumhydroxid hergestellt werden soll. Mit im Boot sitzt der Autobauer Mercedes-Benz, der den Rohstoff für seine Elektro-Autos benötigt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.