MZ-Energiepreis-Check: Preisunterschiede von mehr als 132 Prozent bei Stadtwerken

Halle/MZ - Fast alle größeren Energieversorger in Sachsen-Anhalt haben in den vergangenen Wochen die Strom- und Gaspreise angehoben. Zwischen den einzelnen Stadtwerken gibt es erhebliche Preisunterschiede. Kunden in Bernburg zahlen 122 Prozent mehr für Strom als die Haushalte in Wittenberg, ergab eine Auswertung des Verbraucherportals Verivox für die MZ. Beim Erdgas beträgt der Preisunterschied zwischen Quedlinburg und Sangerhausen 132 Prozent. Durch die bundesweite Strom- und Gaspreisbremse ab 2023 werden diese Unterschiede zwar zum großen Teil ausgeglichen. Doch wie sind solche Preisdifferenzen zu erklären und was bedeutet das für die Kunden? Die MZ gibt einen Überblick:

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 5 Tage >>testen<<.