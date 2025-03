Lebensmittel in Sachsen-Anhalt wieder drei Prozent teurer: Wer profitiert davon?

Halle/MZ. - Während die Inflation insgesamt abflaut, steigen die Preise für Lebensmittel in Supermärkten und Discountern weiter kräftig an. In Sachsen-Anhalt kosteten Nahrungsmittel im Februar im Schnitt drei Prozent mehr als im Vorjahr. Seit dem Jahr 2020 beträgt der Preisanstieg 39,1 Prozent, teilte das Statistische Landesamt mit.