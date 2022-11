Angler und Umweltschützer reichen Klage ein: Sodawerk Staßfurt versalzt die Bode zu stark

Ein Mitarbeiter des Sodawerks in Staßfurt steht im Nasssalzlager vor produziertem Salz. Die Firma zählt zu den führenden Herstellern von Siedesalz. Es handelt sich dabei um Speisesalz in seiner reinsten Form. Die Abwässer aus der Produktion werden in die Bode geleitet.

Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentra