Die Börsennotierung der Kaffeebohne ist so hoch wie nie. Die Auswirkungen treffen auch die Röstereien in Sachsen-Anhalt. Worauf sich Kaffeetrinker einstellen müssen.

Aschersleben/Köthen/MZ. - Manch einer wird sich an die Zeiten zurückerinnern, als die Kaffee-Eigenmarke vom Discounter Aldi noch bei 2,49 Euro für die 500-Gramm-Packung lag. Inzwischen kostet der Kaffee dort doppelt so viel (4,99 Euro). Und weitere Steigerungen drohen, denn die Preise für Kaffeebohnen haben an den internationalen Rohstoffbörsen in den vergangenen Wochen Rekordhöhen erreicht.