Der scheidende IHK-Präsident kritisiert die Energiepolitik der Bundesregierung scharf. Auch in Fragen von Krieg und Frieden hat sich der 65-Jährige in seiner Amtszeit eingeschaltet.

Halle/MZ - Nach fünf Amtsjahren gibt Steffen Keitel seinen ehrenamtlichen Posten als Präsident der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (IHK) ab. Es sei eine Zeit im „ständigen Krisenmodus“ gewesen, sagte der Unternehmer beim Neujahrsempfang der Kammer am Mittwochabend in der Händel-Halle in Halle. Seine Begrüßung nutzte der 65-Jährige für eine Art Abschiedsrede.