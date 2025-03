Ab 2030 will die Total-Energies-Raffinerie in Leuna jährlich 30.000 Tonnen grünen Wasserstoff beziehen. Wo dieser herkommt.

Großauftrag für RWE: Warum die Raffinerie in Leuna im großen Stil grünen Wasserstoff einkauft

Die Kraftstoff-Raffinerie in Leuna will große grünen Wasserstoff beziehen.

Leuna/MZ. - Auf dem Weg, die Produktion klimaneutral zu machen, ist die Total-Energies-Raffinerie in Leuna (Saalekreis) einen weiteren wichtigen Schritt gegangen. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, hat Total-Energies einen langjährigen Liefervertrag zum Bezug von grünem Wasserstoff mit RWE vereinbart. Ab 2030 soll RWE pro Jahr 30.000 Tonnen grünen Wasserstoff an die Raffinerie liefern. Der Vertrag gilt für 15 Jahre.