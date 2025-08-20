Ein gutes Jahr vor der Landtagswahl sind die Spitzenleute von CDU und AfD bereits im Wahlkampfmodus. AfD-Kandidat Ulrich Siegmund reagiert auf den Vorwurf, über keine Verwaltungserfahrung zu verfügen.

„Noch nie eine Verwaltung von innen gesehen“ - Spitzenleute von CDU und AfD attackieren sich

Ulrich Siegmund (AfD) fährt Attacken gegen das CDU-Spitzenpersonal in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg/MZ/DPA - Der Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt wirft seine Schatten voraus: Ein gutes Jahr vor der Wahl im September 2026 attackieren sich CDU- und AfD-Politiker bereits gegenseitig. Am Dienstag reagierte AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund auf den Vorwurf von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), über keinerlei Verwaltungserfahrung zu verfügen.