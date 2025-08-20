Mogeln in der Deutschprüfung Prüfungsantworten per WhatsApp? Verdacht auf Betrug an der Hochschule Magdeburg

In einem englischsprachigen Studiengang der Hochschule Magdeburg-Stendal scheinen sich Studenten während einer Prüfung die Antworten zugeschickt zu haben. Wie sich der Betrug abgespielt haben soll.