Die Rundfunkanstalten berichteten nicht neutral, kritisiert Sachsen-Anhalts JU-Vorsitzender Nico Elsner. Er fordert arbeitsrechtliche Schritte - und will den MDR mit einem anderen Sender fusionieren.

Magdeburg/MZ - Die christdemokratische Nachwuchsorganisation Junge Union (JU) in Sachsen-Anhalt fordert einen Umbau des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die Programme seien politisch nicht ausgewogen, kritisierte JU-Landeschef Nico Elsner. Sein Vorschlag: Berichte mit politischer Schlagseite sollten direkt arbeitsrechtliche Konsequenzen haben.