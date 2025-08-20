Ruf nach Rauswurf Öffentlich-Rechtliche zu links? Sachsen-Anhalts JU-Chef fordert Entlassung von parteiischen Redakteuren
Die Rundfunkanstalten berichteten nicht neutral, kritisiert Sachsen-Anhalts JU-Vorsitzender Nico Elsner. Er fordert arbeitsrechtliche Schritte - und will den MDR mit einem anderen Sender fusionieren.
20.08.2025, 12:25
Magdeburg/MZ - Die christdemokratische Nachwuchsorganisation Junge Union (JU) in Sachsen-Anhalt fordert einen Umbau des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die Programme seien politisch nicht ausgewogen, kritisierte JU-Landeschef Nico Elsner. Sein Vorschlag: Berichte mit politischer Schlagseite sollten direkt arbeitsrechtliche Konsequenzen haben.