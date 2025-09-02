Sachsen-Anhalt verbucht Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer. Doch diese sind zwischen den Kommunen ungleich verteilt.

Die Total-Energies Raffinerie in Leuna gehört zu den wichtigsten Steuerzahlern in Sachsen-Anhalt.

Halle/MZ. - Die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt stagniert insgesamt, die Zahl der Insolvenzen ist sehr hoch und dennoch sprudeln die Gewerbesteuern so stark wie bisher noch nie. „Die Wirtschaft besteht nicht nur aus Autozulieferern, die in der Krise stecken“, interpretierte Finanzexperte Jörn Langhoff vom Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt in einer ersten Analyse. Einige Branchen würden sich weiter positiv entwickeln. Die Situation in den einzelnen Kommunen sei jedoch sehr unterschiedlich, erklärte Langhoff. Das würden auch die Zahlen zeigen.