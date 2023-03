Die Gehälter im Öffentlichen Dienst sind im Osten deutlich höher als in vielen anderen Branchen. Warum Wirtschaftsvertreter das mit Sorge sehen.

Gehaltsvergleich: Die Spitzenverdiener sitzen im Osten in den Ämtern

Halle/MZ - Die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst gehören in Ostdeutschland zu den Spitzenverdienern. „Die Mitarbeiter an Hochschulen und Schulen erzielen im Schnitt die höchsten Einkommen“, sagt der Wirtschaftsforscher Cornelius Plaul vom Institut für Mittelstands- und Regionalentwicklung in Dresden.