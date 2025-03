Halle/MZ. - Die Bahn-Gütersparte DB Cargo ist für Mario Reiß keine Konzerntochter wie jede andere. Mehrere Jahre lang war der heutige Bundesvorsitzende der Lokführergewerkschaft GDL Betriebsratschef bei Cargo in Halle. Das Unternehmen steckt in einer tiefen Krise, tausende Jobs solle wegfallen. Im Gespräch mit Alexander Schierholz erläutert Reiß, was aus seiner Sicht in der Vergangenheit versäumt worden ist und was seine Gewerkschaft nun fordert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.