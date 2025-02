Lokführergewerkschaft Warum der neue GDL-Chef Mario Reiß anders auftritt als sein Vorgänger Claus Weselsky

Die Lokführergewerkschaft GDL schafft es regelmäßig, die halbe Republik lahmzulegen. Bleibt das so unter ihrem neuen Vorsitzenden Mario Reiß? Warum der erfahrene Betriebsrat anders auftreten will als sein Vorgänger, der Polterer Claus Weselsky, und was ihn mit Halle verbindet.